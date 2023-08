La Colombie surprend les favorites allemandes au terme d’un superbe match (1-2)

Mais quel match ! La Colombie a surpris l’Allemagne dans le cadre du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2023. La 25e nation mondiale a battu la deuxième 2-1 au terme d’un très bon match de foot. Après une première mi-temps dense et intéressante mais sans but, Linda Caicedo a débloqué la situation d’une superbe action quelques minutes après la mi-temps. La jeune colombienne a montré la voie aux siennes à la 52e minute.

On a ensuite eu droit à une fin de match un peu dingue. Incapable de marquer de plein jeu, l’Allemagne est parvenue à égaliser à la suite d’un penalty obtenu logiquement et converti par l’incontournable Alexandra Popp à la 89e minute. On pensait le résultat définitif mais tout devenait un peu plus fou avec un nouveau but colombien à la 97e minute. Une tête rageuse de Manuela Vanegas à la suite d’un corner, comme à l’entraînement.

Libérées, délivrées, les Colombiennes ont réalisé l’exploit et de façon méritée. La Colombie prend la tête du groupe H avec six points, suivent l’Allemagne (3 unités) et le Maroc (3 unités). La Corée du Sud est dernière sans le moindre point et n’a presque plus la moindre chance de se qualifier. La dernière journée sera décisive. Elle verra le Maroc et la Colombie en découdre, alors que l’Allemagne affrontera la Corée du Sud.