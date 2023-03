Direct vidéo - Allemagne – Belgique : 0-2, Lukaku double la mise d'une frappe puissante

Après une première réussie face à la Suède, Domenisco Tedesco et les Diables rouges version 2023 passent au révélateur allemand en amical ce mardi. La Belgique affronte la Mannschaft à Cologne dans une rencontre de prestige alors que les Allemands ne disputent pas de qualification pour l’Euro 2024 puisqu’ils en sont les organisateurs.

S’il n’y a pas d’enjeux mathématiques en vue de l’Euro 2024, il ne s’agit que de la deuxième rencontre de cette nouvelle ère et une bonne prestation serait la bienvenue. Comme Lukebakio et Faes lors du match en Suède, c’est une nouvelle occasion pour les jeunes joueurs de se montrer et de saisir leur chance.

Deux changements sont à noter par rapport à la rencontre en Suède. Thibaut Courtois, gêné aux adducteurs, est retourné à Madrid et il sera remplacé par Koen Casteels. Orel Mangala prend, lui, la place de Leandro Trossard et on peut donc s’attendre à voir un changement de système avec un entrejeu renforcé.

La curiosité est de mise à quelques heures d’affronter la quatorzième nation mondiale. Et évidemment tout cela est à suivre sur la RTBF.

>> Suivez la rencontre en direct radio juste ici.