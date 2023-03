Direct vidéo, A Travers la Flandre : Kristoff et Vanhoof dans le quatuor de tête, Benoot et Hermans repassent à l'attaque

A quelques jours du Tour des Flandres, place à sa répétition générale avec A Travers la Flandre ce mercredi après-midi ! Le programme ne change pas, 183,7 kilomètres entre Roulers et Waregem, huit zones pavées et onze côtes, dont l’Hotond, le Kanarieberg, le Knokteberg ou encore le Nokereberg.

L’an dernier, c’était Mathieu van der Poel qui s’était imposé. Et justement, le Néerlandais n’est pas là. Pas de trace non plus des deux autres gloutons du peloton, Tadej Pogacar et Wout van Aert, qui font l’impasse.

Forcément, ça ouvre des portes à ceux qui auraient pu être frustrés par l’hégémonie du trio. On pense, notamment, à Tom Pidcock, en forme olympique sur les Strade Bianche mais absent depuis quelque temps suite à une commotion cérébrale.

Avec Tiesj Benoot et Christophe Laporte à sa tête, la formation Jumbo-Visma a l’occasion de marquer la saison et… l’histoire, puisqu’elle n’a toujours pas perdu la moindre Classique flandrienne cette saison. Alors va-t-elle signer un improbable 5/5 ? Laporte, Benoot, 2e l’an dernier, ou encore Olav Kooij sont dans les starting-blocks. Mais derrière, la concurrence n’attend qu’une chose. Faire tomber Jumbo de son piédestal. Début du direct vidéo à 14h09.