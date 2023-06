Direct vidéo à la Chambre : les nouveaux éléments dans l'affaire des visas iraniens vont-ils fragiliser davantage Hadja Lahbib ?

On croyait la polémique des visas iraniens définitivement tournée, c’était sans compter sur de nouvelles révélations qui mettent en difficulté la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR). Ce jeudi matin, nous avons récolté le témoignage de deux Iraniens vivant en Belgique qui avaient manifesté le 13 juin à Bruxelles contre la venue de dignitaires iraniens dans le cadre du Brussels Urban Summit.

Lors de cette manifestation d’opposition, ces Iraniens vivant en Belgique ont été filmés par les officiels iraniens en visite. Le quotidien flamand révèle que la mère des deux manifestants iraniens, vivant au pays, a reçu lundi la visite musclée de huit membres des services secrets iraniens, après l'identification de ses fils sur les vidéos prises à Bruxelles. Cette dame aurait été interrogée et intimidée pendant plusieurs heures, menacée d’aller en prison, mais n’aurait pas subi de violences physiques.

Ce nouvel élément peut-il changer le soutien du PS et d’Ecolo à la motion simple de la majorité ? Lundi, les deux partis de l'aile gauche du gouvernement annonçaient qu’ils voteraient ce jeudi à la Chambre une motion simple, permettant de rejeter les motions de méfiance déposées par la N-VA et le Vlaams Belang. Un choix du PS et d’Ecolo permettant, semble-t-il, d’éviter une chute complète du gouvernement. Cependant le PS, à travers son chef de groupe Ahmed Laaouej, continue d’appeler Hadja Lahbib à la démission. Du côté d’Ecolo, Samuel Cogolati, met lui aussi la pression sur base des éléments nouveaux de ce jeudi matin.