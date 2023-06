Direct vidéo à la Chambre : Hadja Lahbib attaquée par l'opposition et peu défendue par sa majorité... avant un vote de motion

Après une première série de questions adressées par des députés flamands au Premier ministre, Alexander De Croo, celui-ci a répondu brièvement que la ministre des Affaires étrangères viendrait elle-même apporter les éclaircissements nécessaires et a ajouté que les services belges de renseignements et de sécurité avaient toute sa confiance pour aider à la clarté dans ce dossier.

Hadja Lahbib a alors été interrogée par les députés, surtout francophones.

Le député Georges Dallemagne pour "Les Engagés" a demandé, de façon prudente par rapport aux faits relayés dans Het Laatste Nieuws, la clarté. Le député a aussi demandé si la ministre avait convoqué l’ambassadeur d’Iran en Belgique, si elle a contacté son ambassadeur sur place ou le ministre iranien des Affaires étrangères. "J’aimerais avoir toutes vos clarifications", a-t-il conclu.

"Vous avez menti devant le Parlement, plus personne ne vous croit ici", a attaqué le député Raoul Hedebouw. "Et pourtant vous ne démissionnez pas. Et pourquoi ? Parce qu’on suit les diktats de Georges-Louis Bouchez", a-t-il accusé. Le député PTB a alors pointé les partis socialistes et écologistes membres du gouvernement en les accusant de jouer "à la demande de démission Canada Dry". "Cela a le goût de la demande démission, cela ressemble à une demande de démission, mais ce n’est pas une demande de démission", provoquant les rires de l’assemblée. "Mettez vos ultimatums en action dans deux heures, on vous soutiendra, cette ministre devra remettre sa démission, on compte sur vous", a-t-il conclu.

Pour Ecolo, le député Samuel Cogolati qui suit ce dossier depuis le début, a réitéré la demande de clarifications : "si ces faits sont avérés, c’est gravissime". "Nous ne pouvons pas transiger ici au Parlement sur les libertés, sur les droits des femmes, qu’elles soient de Gand ou d’Isphahan". Le député demande un "rapport circonstancié sur tous les faits, ici, maintenant, sur la table du parlement, en plénière".

Pour le MR, parti d’Hadja Lahbib, Michel De Maegd a insisté sur la fiabilité pas encore démontrée de ces faits. Le député reprend une communication de la Sureté de l’Etat, parue plus tôt dans la journée dans la presse, qui invite à la prudence sur les liens entre ces vidéos filmées et les éventuelles répressions subies par cette famille en Iran. Michel De Maegd a aussi demandé la clarification sur les faits, et la convocation par la ministre de l’ambassadeur d’Iran en Belgique.

Malik Ben Achour pour le PS, reprend au conditionnel les faits exposés par Het Laatste Nieuws. "Contemplez avec ce Parlement l’ampleur des dégâts. A l’heure où on se parle, des vies, des vies de femmes, seraient visées à quelques kilomètres de Bruxelles. Depuis le début, nous disons qu’il ne s’agit pas d’une affaire de gouvernement. Nous ne céderons pas au chantage du président du MR. Nous vous demandons depuis quelques jours de faire votre examen de conscience : vous la capitaine de votre âme. Depuis des jours, nous vous demandons de prendre vos responsabilités", en suggérant la démission sans la nommer. "Avez-vous encore la crédibilité suffisante pour exercer ces fonctions importantes ?", a-t-il conclu.