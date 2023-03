Un tout grand Pogacar remporte la dernière étape et le classement final à Paris-Nice, et marque les esprits

Tadej Pogacar a remporté le classement final de la 81e édition de Paris-Nice ce dimanche en réalisant un nouveau numéro sur la huitième et dernière étape, sur laquelle il s'est imposé également. Jonas Vingegaard a pris la deuxième place, David Gaudu la troisième. Il s’agit de la troisième (belle) victoire d’étape de "Pogi" sur ce Paris-Nice.

Avec cette nouvelle victoire, c’est son douzième succès sur une course à étapes. David Gaudu et Jonas Vingegaard n’ont pas semblé en mesure de rattraper leur retard au classement général accumulé ces derniers jours. Le coureur UAE était tout simplement plus fort que ses adversaires lors de cette semaine française. Gaudu a malgré tout été la belle surprise de ce Paris-Nice, Vingegaard était un cran en dessous mais réalise tout de même un bon résultat.

Initialement, Pogacar devait s'aligner sue Tirreno-Adriatico, qu'il a déjà couru, mais il a finalement changé son programme et remporte donc Paris-Nice pour sa toute première participation.

Côté belge, on retiendra la victoire au sprint de Tim Merlier sur la première étape. Le Belge qui n’a pas pris le départ ce dimanche pour une raison que l’on ignore.