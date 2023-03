Direct vidéo 8e étape Paris-Nice : 16 hommes devant dont Vingegaard et 2 Belges, Merlier renonce avant l'étape

Le peloton de Paris-Nice s’élance pour une huitième et dernière étape disputée autour de la ville des Alpes-Maritimes. Une dernière étape à suivre en direct commenté (dès 11h55) et vidéo (dès 13h05).

Le champion de Belgique Tim Merlier n'a pas pris le départ, a confirmé son équipe Soudal-Quick Step. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer son absence. Merlier avait remporté au sprint la première étape de la Course au soleil. Il a aussi pris la 3e place de la 5e étape jeudi.

L’ultime jour de course de la "course au soleil" a souvent donné lieu à des retournements de situation. Mais au vu de la forme et de la sérénité affichées par Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), on imagine mal le Slovène laisser filer la victoire finale. Même si sa marge sur David Gaudu (Groupama-FDJ) n’est que de 12 secondes.



Cinq ascensions dont deux cols de premières catégories (Côte de Peille et Col d’Eze) vont rythmer les 118 kilomètres tracés autour de Nice.