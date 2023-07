Direct vidéo, 6e étape, Tour de France : van Aert, van der Poel et Alaphilippe dans une échappée royale, le peloton contrôle

Deuxième et dernière étape de montagne dans les Pyrénées ce jeudi entre Tarbes et Cauterets-Cambasque. Un tronçon de 144,9 km exigeant, marqué par 4 ascensions dont le mythique Tourmalet et l’ascension finale vers l’arrivée. Un spectacle à ne pas manquer et à suivre en direct vidéo dès 13h.

Favorable à la formation d’une échappée, le début de l’étape sera marqué par la Côte de Capvern-les-Bains (5,6 km à 4,8%). Les mythiques Col d’Aspin (12 km à 6,5%) et Col du Tourmalet (17km à 7,4%). Au sommet, il restera 47 kilomètres. Sans doute un peu trop pour que les favoris se découvrent à ce stade du Tour de France. La montée vers Cauterets-Cambasque (16,2 km à 5,3%) sera donc le juge de paix de l’étape.