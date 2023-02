Direct vidéo - 4e journée de l'Euro sur piste de Grenchen : Lindsay de Vylder 8e après l'élimination

Quatrième journée de compétition ce samedi à Grenchen pour les championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Une journée qui sera surtout marquée, côté belge, par la course aux points féminine. Détentrice du titre, Lotte Kopecky a préféré se consacrer à d’autres disciplines et a laissé la voie libre à sa partenaire de l’Américaine, la jeune Shari Bossuyt, médaillée d’argent en 2021.

Lindsay De Vylder occupe la 8e place de l’Omnium. Après le scratch (8e), la tempo race (11e) et l'élimination (7e), l’ancien champion d’Europe junior totalise 74 points. Le Néerlandais Jan Willem van Schip et l’Espagnol Sebastian Mora Vedri mènent la danse avec respectivement 102 et 100 unités. Le Français Benjamin Thomas se classe pour l’instant 3e (98 pts). Une ultime course aux points décidera du classement final.

Valerie Jenaer (34.423, 13e) et Julie Nicolaes (35.108, 19e) n’ont pas réussi à se placer dans le Top 8 (qui donne accès à la finale) du 500m. L’Allemande Emma Hinze, la tenante du titre, s’est montrée la plus véloce en 33.115.

Ces épreuves sont à suivre en direct vidéo (sans commentaire) à partir de 18 heures sur Auvio.