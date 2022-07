Direct vidéo - 24 Heures de Spa : course neutralisée après un gros crash

Le coup d'envoi de la 74ème édition des 24 Heures de Spa sera donné ce samedi sur le coup de 16h45. La RTBF et Auvio vous proposent de vivre l'intégralité de ce rendez-vous incontournable de la saison d'endurance en direct vidéo dès 16h30 !

Les candidats à la succession de la Ferrari 488 GT3 #51 de l'équipe italienne Iron Lynx sont nombreux. Les équipages Pro alignés par les plus grands constructeurs (Porsche, Mercedes, Audi, Lamborghini, Aston Martin, BMW...) rêvent de monter sur le podium de la plus grande course de GT3 au monde.

Plusieurs Belges seront au départ avec de grandes ambitions : les anciens vainqueurs Maxime Martin (Aston Martin) et Laurens Vanthoor (Porsche), mais aussi les jeunes Charles Weerts et Dries Vanthoor, associés à Kelvin van der Linde sur l'Audi R8 LMS GT3 #32 (ils ont terminé à la deuxième place l'an dernier après une superbe remontée), ou encore Fred Vervisch, coéquipier et "coach" de la légende du MotoGP Valentino Rossi (Audi).