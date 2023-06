Philipsen s’impose sur la première étape du Tour de Belgique, van der Poel prend déjà des bonifications

Jasper Philipsen s’est imposé sur la première étape du Tour de Belgique devant Fabio Jakobsen et Timothy Dupont. Avec les huit secondes de bonification récupérées par van der Poel en cours d’étape, c’est tout Alpecin Deceuninck qui peut avoir le sourire.

Alors que le peloton semble vivre une journée sereine derrière l’échappée matinale, Alpecin Deceuninck décide de dynamiter la course. À un peu moins de 90 kilomètres de l’arrivée, Jasper Philipsen accélère dans la Kerkstraat. Avec ses coéquipiers van der Poel et Vermeersch ainsi que Vacek, le sprinteur belge revient à l’avant de la course.