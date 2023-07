Direct vidéo, 10e étape du Tour de France 2023 : Krists Neilands s'isole en tête, baroud d'honneur de Wout van Aert

Après une journée de repos qui leur a permis de souffler, les coureurs du Tour de France remontent en selle à l’occasion de la dixième étape. Le parcours emmène le peloton de Vulcania à Issoire au bout de 167,2 km. L’étape ne comporte pas d’ascension infranchissable mais les plus de 3000 m de dénivelé positif prévus rendront la journée exigeante.

Au programme des ascensions du jour, une côte de 2e catégorie et quatre côtes de 3e catégorie, dont la dernière à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. En plus de ces cinq côtes, plusieurs ascensions non répertoriées durciront l’étape... Voilà le terrain de jeu idéal pour les baroudeurs !