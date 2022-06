Direct - Tour de Suisse : une chance pour Evenepoel sur le contre-la-montre décisif, Van Baarle meilleur temps

Avec plus de quatre minutes de retard sur le leader de la course Sergio Higuita, Remco Evenepoel ne peut plus avoir de grandes ambitions au classement général. Il peut en revanche se battre pour la victoire d’étape, la dernière de ce Tour de Suisse, ce dimanche lors du contre-la-montre de 25,6 km autour de Vaduz, la capitale du Lichtenchtein.

Treizième du général et pas vraiment à son affaire dans la montagne, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl devra retrouver ses sensations s’il veut battre le Suisse Stefan Küng et le Gallois Geraint Thomas, autres prétendants à la victoire d’étape.

Ce dernier joue même plus gros qu’une 'simple' victoire d’étape. Deuxième du général à deux secondes de Sergio Higuita, il est en position plus que favorable pour décrocher la victoire finale de ce Tour de Suisse.