Diables rouges : Eden Hazard de retour, Openda et Onana appelés pour la 1ere fois par Roberto Martinez

Roberto Martinez a dévoilé une liste élargie de 32 joueurs pour les quatre rencontres de Ligue des Nations du mois de juin. Les Pays-Bas, la Pologne (deux fois), le Pays de Galles sont au programme ! Après la sélection "moins de 50" du mois de mars, retour à une façon de faire un peu plus classique, quoique… il y a tout de même 32 joueurs dans cette liste élargie mais cette fois les cadres sont bien au rendez-vous ! On notera surtout le retour d'Eden Hazard. Loïs Openda et Amadou Onana font quant à eux leur première apparition dans la liste du sélectionneur national. Du côté des absences, le nom de Christian Benteke n'a pas été cité par Martinez.

