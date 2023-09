Sélection Diables rouges : Tedesco appelle Hugo Siquet, suivez l'analyse de nos spécialistes

Domenico Tedesco a dévoilé ce vendredi midi, à Tubize, sa sélection pour les deux prochaines rencontres des Diables Rouges, en Azerbaïdjan (le samedi 9 septembre) et contre l'Estonie à Bruxelles (le mardi 12 septembre), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

La principale information, c'est la convocation du néophyte Hugo Siquet, ainsi que la non-sélection de Zinho Vanheusden ou d'Hugo Cuypers. À noter donc plusieurs absences comme Alexis Saelemaekers (blessé) et Mike Trésor et Roméo Lavia (blessé). Leandro Trossard et Amadou Onana, absents sur blessure en juin, font leur retour.

Quatre gardiens ont été appelés (Bodard, Casteels, Kaminski et Sels) en l'absence sur blessure de Thibaut Courtois, qui avait quitté la sélection en juin suite à l'affaire du brassard. "On verra si la situation avec Courtois s’améliorera, l’important est qu’il revienne rapidement de sa blessure." a expliqué Domenico Tedesco.