Direct – Séisme en Turquie et Syrie : plus de 7.300 morts, le bilan ne cesse d'augmenter

L’état d’urgence a été déclaré dans dix provinces turques touchées par le séisme. Le président Recep Tayyip Erdogan a également décrété un deuil national de sept jours en Turquie. Les écoles sont fermées au moins jusqu'au 20 février dans la zone touchée.

Lundi soir, plus de 7000 personnes ont été sauvées des décombres. Une petite éclaircie depuis le double séisme survenu dans la nuit de dimanche à lundi, en Turquie et en Syrie. Un bébé à peine né a été a survécu, contrairement à toute sa famille. Le bilan des victimes s’élève ce mardi matin à plus de 5000 victimes et 19.500 blessés.

"Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables", a déclaré une responsable de l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé.

243 secousses ont été recensées après les puissants séismes de lundi et un nouveau tremblement de terre de magnitude de 5,7 sur l’échelle ouverte de Richter, ont été enregistrées ce mardi par le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen.

Près de 24 heures après les premières secousses, chaque minute compte pour retrouver des victimes encore en vie sous les décombres. Les secours se démènent dans des conditions extrêmement difficiles. Le froid, la pluie, la neige, l’obscurité compliquent un travail déjà particulièrement délicat. On dénombre plus de 5000 bâtiments effondrés.