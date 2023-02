Direct – Séisme en Turquie et Syrie : 1150 sauveteurs et 70 chiens envoyés par les pays européens

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété lundi un deuil national de sept jours en Turquie.

De nombreux pays ont proposé leur aide. Les premières équipes internationales sont en train de débarquer à l’aéroport d’Andana. La Belgique, elle, enverra 80 personnes et attend le feu vert de la Turquie.

Le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic fait état de 27 équipes mobilisées, surtout du "search and rescue" (25 équipes) mais aussi deux équipes médicales d’urgence. Ces équipes viennent de 19 pays qui ont répondu à l’appel d’Ankara via le mécanisme de protection civile de l’UE : de la Bulgarie à l’Albanie en passant par le Montenegro, la France, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, etc. Ensemble, cela représente "plus de 1150 sauveteurs et 70 chiens de sauvetage".