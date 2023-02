Direct – Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 3600 morts, les secours mobilisés dans le froid et la nuit

Un important tremblement de terre s’est produit cette nuit, au sud de la Turquie et de la Syrie. Les bilans toujours provisoires ne cessent de grimper et font état de plus de 3600 morts et près de 10.000 blessés. De nombreuses personnes sont encore piégées sous les bâtiments.

Le séisme a atteint une magnitude de 7,8 sur l’échelle de Richter (qui en compte 9), avec une dizaine de répliques. Une deuxième secousse également puissant (7,5) a eu lieu dans la matinée, et toutes deux ont été ressenties jusqu'au Groenland.

L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Plusieurs sites archéologiques ont été endommagés, notamment au sein de la Citadelle d'Alep et dans la ville d'Hamma en Syrie. Il n'y a pas encore d'indication à propos du site exceptionnel de Palmyre.

La Syrie a officiellement demandé l'aide internationale. De nombreux pays ont proposé leur aide, parmi lesquels la Belgique, la Russie, la France et de nombreux pays européens.

