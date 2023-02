Direct - Séisme en Turquie et en Syrie : le nouveau bilan total atteint 9.500 morts

Dans la zone du séisme, dans un froid glacial, les sauveteurs continuent de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, survenu lundi à l'aube et qui a secoué le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine.

Le mauvais temps complique la tâche des secours et le ministre turc de l'Intérieur a averti mardi que les prochaines 48 heures seront "cruciales" pour retrouver des survivants.

L'aide internationale a commencé à arriver en Turquie où un deuil national a été décrété pour sept jours.

Suivez en direct le déroulé des événements en Turquie et en Syrie :