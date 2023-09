Direct – Séisme au Maroc : plus d’un millier de morts, un deuil national de trois jours

Kamal travaille dans un hôtel à Marrakech, il témoigne des effets dévastateurs du séisme. "C’était dur, comme une vibration qui a duré entre 5 et 10 secondes, raconte-t-il au micro de la RTBF. C’était fort. Et après, ça y est, tout le monde a paniqué, on est restés à notre place, dans nos chambres. Et même dans l’hôtel, des murs se sont fissurés, le carrelage s’était même enlevé, et les vitres cassées à cause de la pression. Du coup on est restés dehors, je me suis réfugié dans un coin en sécurité."