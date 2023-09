Direct – Séisme au Maroc : les secouristes espagnols, britanniques et qataris sont arrivés

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent lundi une course contre la montre pour retrouver des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abris dont les maisons ont été rasées, plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2.100 morts.

Le Maroc a annoncé dimanche avoir accepté l’aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l’a frappé : l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis. Les secouristes espagnols, britanniques et qataris sont arrivés sur place.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué que le Maroc avait répondu favorablement, "à ce stade", aux offres de ces quatre pays "d’envoyer des équipes de recherche et sauvetage", alors que plusieurs autres Etats, notamment la France et la Belgique, se sont dits prêts à apporter leur aide.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a annoncé samedi que le service B-Fast a été activé afin que la Belgique puisse fournir une assistance dès que le Maroc en fera la demande.

En attendant le déploiement des équipes de sauvetage étrangères sur le terrain, les autorités marocaines ont commencé à dresser des tentes dans le Haut-Atlas, où des villages ont été entièrement détruits par le séisme. Des secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent de leur côté pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres, notamment dans des villages de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme au sud de la cité touristique de Marrakech, dans le centre du royaume.

La Croix-Rouge internationale a alerté sur l'importance de l'aide humanitaire à venir. Les "24 à 48 heures (sont) critiques" et il y aura des besoins pour "des mois voire des années".

En plus des pertes humaines et des villages détruits, le patrimoine architectural du royaume a été affecté par le séisme. A Marrakech, sur les 700 hectares de la médina, la vieille ville, les dommages sont par endroits impressionnants.

Le bilan actuel est de 2122 morts et 2421 blessés, selon le dernier décompte.

