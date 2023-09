Direct – Séisme au Maroc : Le bilan monte à 2.862 morts

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, redoublent d'effort lundi pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abris, plus de 48 heures après le séisme qui a fait près de 2500 morts selon un nouveau bilan.

Le séisme, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté vendredi soir des villages entiers dans une région située au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech (centre), faisant 2497 morts et de 2476 blessés, selon un dernier bilan officiel publié lundi.

Le Maroc a annoncé dimanche avoir accepté l’aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l’a frappé : l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis. Les secouristes espagnols, britanniques et qataris sont arrivés sur place.

Plusieurs autres Etats, notamment la France et la Belgique, se sont dits prêts à apporter leur aide, sans recevoir de réponse. "Je pense qu'il faut faire confiance aux autorités marocaines, réagit la ministre belge des Affaires intérieures Hadja Lahbib. Il ne m'appartient pas de critiquer la stratégie mise en place. Nous allons rester mobilisés."

Sur le terrain, des secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres, notamment dans des villages de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme au sud de la cité touristique de Marrakech, dans le centre du royaume. Mais les secours n'arrivent pas partout, loin de là. Beaucoup de survivants se sentent abandonnés. Un sentiment renforcé encore par le silence du roi Mohammed VI et des autorités.

La Croix-Rouge internationale a alerté sur l'importance de l'aide humanitaire à venir. Les "24 à 48 heures (sont) critiques" et il y aura des besoins pour "des mois voire des années".

En plus des pertes humaines et des villages détruits, le patrimoine architectural du royaume a été affecté par le séisme. A Marrakech, sur les 700 hectares de la médina, la vieille ville, les dommages sont par endroits impressionnants.

Suivez notre direct consacré au séisme qui a eu lieu au Maroc ce samedi 9 septembre.