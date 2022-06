Direct – second tour des législatives en France : le pays divisé en trois blocs, blocages en vue à l'Assemblée, l'abstention au plus haut

Ce dimanche, les Françaises et les Français votent pour élire les députés qui siégeront à l’Assemblée nationale. Un vote avec de grands enjeux pour le président Emmanuel Macron qui doit faire face à une alliance de la gauche, la NUPES "menée" par un virulent Mélenchon, en force dans plusieurs circonscriptions. La campagne électorale pour ce scrutin, parfois appelé aussi "troisième tour", avait commencé déjà pendant la présidentielle.

A 17 heures, le taux de participation donné par le ministère de l'Intérieur est de 38,11%, un peu plus élevé qu'au même moment en 2017 (35,33%). Par rapport au premier le taux de participation est toutefois en baisse : à 17 heures, il était de 39,42 %.

Elle est aussi en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017 où elle atteignait 17,75% à midi, mais est en baisse par rapport au second tour de la présidentielle le 24 avril dernier (26,41%).

Et une première mauvaise surprise de taille pour le gouvernement d’Elisabeth Borne puisque la secrétaire d’Etat chargée de la mer, Justine Benin, a été battue samedi au second tour des législatives dans la 2e circonscription de Guadeloupe, avec 41,35% des voix derrière Christian Baptiste (DVG) élu avec 58,65% des voix, a annoncé la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué. Justine Benin jouait son poste au gouvernement lors de ce scrutin. L'exécutif avait rappelé en amont du vote qu'en cas d'échec aux législatives le ministre candidat devrait quitter le gouvernement conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron.

Peu avant 20 heures, selon les premières projections de deux instituts de sondage, il était estimé que le président perdrait sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il serait loin de la barre des 289 sièges sur 577.

Si ces résultats se confirment, le président français, réélu en avril pour un second mandat, devra trouver des alliances pour mettre en oeuvre son programme de réformes dans les cinq prochaines années. Dans un premier commentaire, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, un proche du président, a concédé que c'était "loin de ce que l'on espérait".

"Ce qui se dessine est une situation inédite dans la vie politique et parlementaire, qui va nous imposer de dépasser nos certitudes, nos clivages", a-t-il affirmé

Suivez en direct les évènements de ce second tour des élections législatives en France :