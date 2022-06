Direct – Procès des attentats de Paris : pour l’accusation, une idéologie mortifère a servi de trait d’union entre les accusés

Seconde audience de réquisitoire à Paris ce jeudi. L’accusation devrait aborder les moments importants qui ont conduit aux attentats et les événements de la soirée du 13 novembre 2015.

Lors de la première audience mercredi, les avocats généraux ont brossé le tableau des liens unissant les deux noyaux belges qui ont préparé les attentats, celui de "Laeken" autour des frères El Bakraoui et celui de "Molenbeek" autour des frères Abdeslam.

Ils ont mis en évidence les liens étroits unissant les différents accusés soit dans leur quartier, soit dans leur noyau familial. Des liens qui ont mené la plupart à se radicaliser sur le plan religieux, une idéologie "mortifère" qui conduira les accusés à apporter aide et assistance aux auteurs des attentats.

Parlant d’organisation "hiérarchique pyramidale", les avocats généraux ont défini les contours de l’organisation qui a décidé de frapper la France avec comme relais deux noms emblématiques : Oussama Atar et Abdelhamid Abaaoud. L’influence de ces deux hommes, notamment via leurs liens anciens dans les quartiers concernés et leurs liens familiaux, a été déterminante dans la préparation et la réalisation des attentats.