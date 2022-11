Direct - Procès des attentats de Bruxelles : le jury est composé de 5 hommes et 7 femmes

Ce mercredi, le jury populaire va être tiré au sort au procès des attentats de Bruxelles. C'est la dernière étape organisationnelle avant d'entrer dans le vif du sujet lundi prochain, le 5 décembre. Pour composer ce jury, près de mille personnes ont été convoquées. À l’issue de cette journée, douze jurés effectifs et vingt-quatre jurés suppléants seront désignés. Ils auront la lourde tâche de suivre l’ensemble du procès et de se positionner, en bout de course, sur la culpabilité des dix accusés.

Les débats commenceront ensuite le lundi 5 décembre à 9h.

Initialement, le procès devait débuter en octobre, mais la procédure a été reportée en raison de l'inadéquation du box des accusés. Neuf hommes comparaîtront, dont un doit répondre uniquement de participation aux activités d'un groupe terroriste et les huit autres de cette même prévention ainsi que d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Un dixième accusé est quant à lui présumé mort.