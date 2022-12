Direct – Procès des attentats de Bruxelles : la longue liste de victimes directes et indirectes, morts, blessés, traumatisés

Mohamed Abrini a demandé la parole pour dénoncer ses conditions de transfert. Des fouilles au corps. Il dit qu’il ne pourra pas répondre aux questions si on continue à l’humilier comme cela se passe actuellement. En France "on a été respecté".

Me Jonathan De Taye enchaîne en indiquant qu’à Paris, son client El Haddad a collaboré parce qu’il a été respecté. Ici chaque matin, "on le met à poil et on examine les plis de son anus", que craint-on qu’il y cache "une arme ?" se demande l’avocat. Nous réclamons la dignité pour nos clients et le respect du droit à un procès équitable.

Me Paci, conseil de Salah Abdeslam évoque de prochaines mises en demeure au ministre de la justice. "Vous êtes concernée quand même madame la présidente" indique l’avocate. Avec si tout cela n’est pas corrigé, un risque sur le plan du droit européen. Invitant le parquet fédéral a donné des injonctions, c’est de l’ordre du possible.