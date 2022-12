Direct – Procès des attentats de Bruxelles : Deux jurés suppléants manquent à l'appel pour raison de santé.

Malgré la manière sereine avec laquelle a été mené le choix des jurés, chaque observateur présent a pu mesurer l’ampleur du nombre de dispenses sollicitées par le millier de candidats qui ont dû se présenter à l’invitation des autorités. La plupart des demandes ont été accordées car il n’est pas l’intérêt d’une bonne justice de construire un jury avec des personnes qui risquent de faire défection lorsqu’une occasion le permettra

Combien de jurés encore à la fin du procès?

Ceux qui au final ont passé tous les filtres, dont celui des récusations, paraissent plus à même d’être en condition de tenir sur la longueur. Mais ce n’est pas qu’une question de motivation, il faudra aussi comme on vient de le découvrir ce matin qu’ils soient épargnés par les aléas médicaux et sanitaires, le covid n’a pas disparu, sans compter les autres formes de virus saisonniers. L’enjeu crucial étant de conserver un nombre suffisant de douze jurés effectifs pour être en condition de délibérer valablement à l’issue des débats, en juin prochain.