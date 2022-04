Direct - Premier tour de la présidentielle en France : Jadot, Pécresse, Roussel et Hidalgo appellent à voter pour Emmanuel Macron

Les premières estimations des instituts de sondage pour le premier tour de l’élection présidentielle française donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Le président sortant est crédité de 27,6% à 29,7% des voix, devant la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, avec un résultat estimé entre 23,5% et 24,7%.

Quelque 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes à partir de 8h ce dimanche matin pour faire leur choix, mais l'enjeu de l'abstention est bel et bien réel.

Résultats, analyses, réactions... Nous vous proposons de suivre ce premier tour de la présidentielle en direct commenté ci-dessous.

