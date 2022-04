Présidentielle en France : revivez notre direct commenté sur le premier tour des élections

Désormais, on le sait : Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles, une répétition du scénario de 2017. Les bureaux de vote ont fermé vers 19 heures et depuis, les sondages à la sortie des urnes et les estimations s'enchainent. Selon des résultats qui ne sont pas encore définitifs, Emmanuel Macron aurait obtenu entre 27,6% et 28,4% des suffrages, suivi de Marine Le Pen, qui aurait obtenu, elle, entre 23% et 24,2%.

Quelque 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes à partir de 8h ce dimanche matin pour faire leur choix, mais l'enjeu de l'abstention est bel et bien réel.

Résultats, analyses, réactions... Nous vous proposons de suivre ce premier tour de la présidentielle en direct commenté ci-dessous.

