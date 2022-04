Direct - Premier tour de la présidentielle en France : 25,48% de participation à midi, une baisse par rapport à 2017

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou : qui parmi ces quatre femmes et huit hommes sera au second tour de l'élection présidentielle française prévu pour le 24 avril prochain ?

Quelque 48,7 millions d'électeurs français sont en tout cas appelés aux urnes à partir de 8h ce dimanche matin pour les départager.

Tous les sondages dessinent depuis plusieurs semaines la réédition du duel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais les ultimes enquêtes d'opinion ont montré un écart de plus en plus resserré entre le président sortant et sa rivale d'extrême droite.

Le premier tour peut cependant réserver des surprises, en raison notamment du nombre très important d'électeurs encore indécis et du redoutable facteur de l'abstention.

Résultats, analyses, réactions... Nous vous proposons de suivre ce premier tour de la présidentielle en direct commenté ci-dessous.