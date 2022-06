Direct – Pouvoir d’achat : le Premier ministre sur le gril des parlementaires lors des questions orales à la Chambre

François De Smet, de Défi, a été le premier à dégainer. "Ce qu’il nous faut, ce sont des réformes !", a-t-il réclamé. Pour le député "Défi", "il est temps d’arrêter avec la distribution de chèques ou la baisse temporaire de la TVA". "Où en est la réforme fiscale, la réforme des pensions, la lutte contre la fraude fiscale", a demandé le député Défi qui a réclamé aussi une baisse des accises sur les carburants au niveau européen.

Pour Vooruit, les socialistes flamands, Melissa Depraetere, "il faut faire les bons choix", se demandant quelles mesures supplémentaires seront prises.

Au PTB, le député Raoul Hedebouw s’est interrogé sur ce que fait le gouvernement alors "qu’on ne parvient plus à payer la vie quotidienne". "Et vous, vous commanditez des rapports à la Banque Nationale, à l’OCDE et à vos experts", a déclaré le député PTB. Des rapports d’experts, le député PTB met en avant une chose. "On peut lire dans le rapport de la BNB, noir sur blanc, que les salaires réels ont diminué de 2%", a déclaré Raoul Hedebouw, demandant au Premier ministre de confirmer l’information.

Au Vlaams Belang, le député Van Lommel s’est demandé "est-ce une blague ?", après avoir parcouru le rapport du groupe d’experts mandaté par le gouvernement. C’est "du n’importe quoi à la sauce belge, à la sauce verte", "un pétard mouillé", a estimé le député du Vlaams Belang.

Au CD&V, le député Verhestraeten regrette "que la réduction des accises à la pompe ne soit pas parmi les propositions" des experts. Le CD&V réclame au passage "le maintien de l’indexation des salaires".

Pour le MR, le député Christophe Bombled a plaidé pour "un allègement de la fiscalité sur le travail", "plutôt que la distribution de nouveaux chèques". Le député MR a aussi souligné que l’indexation des salaires intervient différemment selon les métiers et les secteurs. Il y a "des pistes pour plus d’égalité entre les travailleurs", a estimé le député MR.

Pour la N-VA, "tous ces rapports reviennent à la même chose : on n’a plus d’argent, les moyens viennent à manquer", a déclaré le député Peter De Roover, avec comme "victime", "la classe moyenne".

Chez Ecolo-Groen, Wouter De Vriendt voit dans le rapport d’experts "un plaidoyer pour des réformes", un "rapport qui s’inscrit dans une transition écologique". "Des mesures vertes, ce sont des mesures sociales", a plaidé Wouter De Vriendt.

Son collègue au sein du groupe Ecolo-Groen, Gilles Vanden Burre, il y a dans le rapport des experts "des pistes franchement intéressantes", comme "le renforcement de l’indexation" et le fait de "garder le cap de la transition verte".

Au cdH, Catherine Fonck a critiqué les "promesses" du gouvernement, des promesses non tenues. Et de citer la réforme fiscale, l’extension du tarif social aux classes moyennes, la possibilité pour les occupants de copropriétés de bénéficier des mesures de soutien à la facture énergétique ou la taxation des surplus. Catherine Fonck voit, chez le gouvernement De Croo "juste de l’inertie et une incapacité à décider".

Pour le PS, Patrick Prévot a rappelé que "depuis des mois, le Parti socialiste réclame un comité ministériel social". "Certes, il faut écouter les experts, il faut aussi écouter les gens dans la rue", a souligné le député socialiste.