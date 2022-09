Direct : pour son concert d’ouverture, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège invite Gautier Capuçon et s’attaque à la Faust-Symphonie de Liszt

Ce vendredi 16 septembre, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et son chef Gergely Madaras ouvrent la nouvelle saison musicale de l’orchestre, qui sera notamment marquée par le bicentenaire de César Franck. Mais pour ce concert d’ouverture, point de Franck, mais une œuvre monumentale, la Faust-Symphonie de Liszt.

Pour leur concert d’ouverture, l’OPRL et Gergely Madaras se plongent dans la monumentale Faust-Symphonie de Liszt (1857) où s’affrontent les forces orchestrales du Bien et du Mal, à travers trois portraits alternés de Faust, Marguerite et Méphisto. Star internationale du violoncelle, Gautier Capuçon met ses sonorités envoûtantes au service de Walton, l’un des plus grands compositeurs anglais du XXe siècle, qui livre dans son Concerto une œuvre à la fois méditative, profonde et attachante.

Un concert que vous pourrez vivre en direct, en radio sur Musiq3, dès 20h en compagnie de Nicolas Blanmont.