(Direct) Policier tué à Schaerbeek : les députés entendront les ministres de la Justice et de l’Intérieur ce lundi à 14h

Suite à l’attaque contre deux policiers, perpétrée jeudi soir à Schaerbeek, ayant entraîné la mort d’un policier et occasionné des blessures au collègue de celui-ci, les députés des commissions Justice et Intérieur de la Chambre auditionnent les ministres de la Justice et de l’Intérieur ce lundi après-midi, en urgence, à partir de 14h.

Quatre jours après ces événements, des questions restent posées. Du point de vue pénal, aurait-il été possible d’intervenir pour empêcher le suspect, Yassine M, d’agir ? Le système et la procédure ont-ils atteint des limites ? Du point de vue médical et psychiatrique, qu’en a-t-il été du suivi du suspect et qu’aurait-il été possible de lui imposer ? Enfin, entre le "pénal" et le "psychiatrique", les informations à propos du suspect ont-elles circulé ?