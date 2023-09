Direct : Ouverture du Festival Musiq3 Brabant wallon 2023

Ne serait-il pas temps de rêver à nouveau ? Ce vendredi 29 septembre, s’ouvre la nouvelle édition du Festival Musiq3 qui s’empare du thème Utopies et vous invite à partager des moments musicaux exceptionnels aux quatre coins de la province du Brabant wallon. Un concert d’ouverture qui accueillera notamment le baryton Taehan Kim, premier lauréat du Concours Reine Elisabeth 2023 et que vous pourrez vivre en direct ce vendredi dès 20h sur Musiq3.

Après sa formidable prestation et son Premier Prix au Concours Reine Elisabeth, une course folle entraîne Taehan Kim depuis ces derniers mois sur les scènes du monde entier. Nous avons la chance qu’il s’arrête chez nous avec ce programme pensé sur-mesure autour de l’utopie. Pour cette occasion exceptionnelle, nous ne pouvions rêver mieux que de réunir d’anciens lauréats du Concours Reine Elisabeth, et c’est Lorenzo Gatto et Jonathan Fournel qui nous font l’amitié de convier Brahms, pour cette soirée placée sous le signe du rêve et de l’excellence. Avec Riana Anthony, les deux anciens lauréats interpréteront le Trio n°1, op. 8 de Brahms.

Un concert que vous pourrez vivre en direct ce vendredi 29 septembre dès 20h sur Musiq3.