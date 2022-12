Direct – On purge bébé de Philippe Boesmans à La Monnaie

Ce mardi 20 décembre à partir de 19h45, vivez en radio sur Musiq3 et en streaming vidéo sur Auvio la nouvelle production de La Monnaie, On purge bébé, inspirée du célèbre vaudeville homonyme de Georges Feydeau. Il s’agit de la dernière œuvre du compositeur belge Philippe Boesmans (1936-2022). Une soirée exceptionnelle à vivre en direct en compagnie de Nicolas Blanmont et de Camille De Rijck.

Lien vers le direct Auvio du 20 décembre

On purge bébé est tout d’abord un vaudeville, une pièce de Georges Feydeau écrite en 1910 en un acte et comportant déjà quelques scènes musicales. C’est l’histoire d’une famille, la famille Follavoine ainsi que de leur enfant, Toto, qui refuse de prendre sa purge. Alors que Bastien Follavoine, fabricant de porcelaine et constructeur de pots de chambre réputés "incassables" s’apprête à les présenter à un représentant de l’armée française en vue de l’obtention d’une grosse commande et d’un contrat juteux, sa femme fait irruption pour parler des problèmes de constipation de leur enfant roi tyrannique, Toto.

Les pots de chambre sont-ils réellement "incassables" ? Bébé parviendra-t-il à être purgé ? Une comédie familiale, sous la baguette de Bassem Akiki, avec une mise en scène de Richard Brunel et des solistes aussi exceptionnels que Jodie Devos et Jean-Sébastien Bou, à découvrir en cette fin d’année sur Musiq3 et Auvio !