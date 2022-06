Direct – Manifestation nationale pour le pouvoir d’achat : entre 70.000 et 80.000 participants selon les estimations de la police et des syndicats

Une manifestation nationale est organisée ce lundi à Bruxelles par les syndicats FGTB, CSC et CGSLB. Ils réclament davantage de pouvoir d’achat pour les travailleurs et une modification de la loi sur la norme salariale. Les syndicats ont promis une "démonstration de force". Certains secteurs sont également visés par des arrêts de travail. Le cortège a démarré à 11h30 dans le quartier de la gare du Nord. Entre 70.000 et 80.000 personnes sont présentes dans les rues de Bruxelles, selon les chiffres de la police et des syndicats.

Suivez les différentes actions et leurs conséquences dans notre direct :