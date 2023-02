Direct – Lukáš Vondráček et le Brussels Philharmonic aux Flagey Piano Days

Jeudi 9 février à partir de 20h, vivez en direct avec Cécile Poss et Pierre Solot le concert de Lukáš Vondráček accompagné du Brussels Philharmonic dirigé par Thomas Dausgaard, aux Flagey Piano Days.

Pierre Solot et Cécile Poss vous présenteront le concert de Lukáš Vondráček en direct du Studio 4 ce jeudi 9 février à partir de 20h. Concert événement et donné à guichets fermés, les Flagey Piano Days laissent place au pianiste tchèque Lukáš Vondráček. Au programme : du Rachmaninov dans une Vocalise (opus 34 n°14) arrangée pour orchestre, des Danses symphoniques (opus 45) et son mythique Concerto pour piano n°3 en ré mineur de Rachmaninov, dont l’interprétation a permis au pianiste de remporter le Concours Reine Elisabeth en 2016.

Les Danses symphoniques de Rachmaninov sont composées en 1940 et dédiées à Eugene Ormandy (1899-1985) ainsi qu’à l’Orchestre de Philadelphie. Sergueï Rachmaninov, 67 ans, écrit cette dernière composition majeure en vivant aux Etats-Unis. Nostalgique d’une Russie qu’il a connue, il y paraphrase des thèmes également issus de l’Eglise orthodoxe, comme dans son dernier mouvement où il oppose les thèmes de Dies Irae à un thème de ses Vêpres, Vigiles nocturnes tirés également de l’orthodoxie russe.

Le Concerto pour piano n°3 en ré mineur est l’avant-dernier de ses concertos pour pianos. Composé en 1909, ce brillant concerto a été écrit par un Rachmaninov souhaitant montrer aussi bien ses talents de compositeur que d’instrumentiste. Véritable chef d’œuvre de la musique classique, le concerto a permis à bien d’autres interprètes de briller en Belgique dans le cadre du Concours Reine Elisabeth, comme Boris Giltburg qui en sera le premier prix en 2013. Boris Giltburg sera également en concert aux Flagey Piano Days et en direct sur Musiq3 le samedi 11 février à partir de 20h.