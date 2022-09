Buckingham Palace a annoncé que la reine Elizabeth II s'était "éteinte paisiblement" jeudi après-midi au château de Balmoral en Écosse, a indiqué la BBC. Le roi Charles et la reine consort Camilla resteront à Balmoral ce jeudi soir et rentreront à Londres vendredi, ajoute la BBC.



Son parcours restera gravé à jamais : elle a été la monarque qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni.