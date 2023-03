Direct – Le Concert de Gala de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Bozar le 8 mars

Ce mercredi 8 mars à 20h, Laurent Graulus vous emmènera au Concert de Gala de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en direct de la prestigieuse salle Henry Le Bœuf à Bozar. Au programme : trois musiciennes de la Chapelle seront accompagnées du Wiener Kammerorchester sous la direction d’Augustin Dumay, dans un programme mêlant Wolfgang Amadeus Mozart et Richard Strauss.

La Salle Henry Le Bœuf de Bozar accueille trois solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth ce mercredi 8 mars à 20h, en cette journée internationale des droits de femmes : la soprano Louise Foor, la violoniste Hawijch Elders et la pianiste Nour Ayadi. Accompagnées du Wiener Kammerorchester, et sous la direction d’Augustin Dumay jamais loin de son violon, les trois musiciennes présentent un concert dédié aux œuvres de Mozart et Strauss.

Au programme :

W. A. Mozart : Adagio en mi majeur, K.261 W. A. Mozart : Bastien und Bastienne, K.50/46b R. Strauss : 4 Lieder, No. 4, op. 27, "Morgen !" - Louise Foor, soprano R. Strauss : 4 Letzte Lieder, No. 3, TrV 296, "Beim Schlafengehen" - Louise Foor, soprano W. A. Mozart : Concerto violon No. 4, en ré majeur, KV. 218 - Hawijch Elders, violon

W. A. Mozart : Concerto Piano No. 9, en mi bémol majeur, KV. 271, Jeunehomme Concerto - Nour Ayadi, piano