Direct - La Sonnambula à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège

Duo à la ville comme à la scène, Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey ont souhaité travailler sur La Sonnambula, un véritable chef-d’œuvre de Vincenzo Bellini. C’est l’espace du rêve que les deux artistes ont voulu invoquer. Michèle Anne De Mey a souhaité remanier l'opéra comme un "ballet contemporain" où chaque rôle est porté à la fois par un soliste et son double, celui-ci pouvant être acrobate — funambule — ou danseur.

Durant la saison 2012-2013, Jaco Van Dormael avait déjà pu proposer une Stradella (1841) de César Franck (1822-1890) où les danseurs et acteurs étaient en combinaisons de plongée au milieu d’une piscine sur scène. Dans Don Giovanni, Jaco Van Dormael proposait un banquier pervers insatiable de pouvoir et collectionneur de conquêtes. Ici, c’est un opéra travaillé sous forme de ballet onirique et songeur aux multiples inspirations — allant du cinéma muet du début du vingtième siècle de Georges Méliès à la danse contemporaine — que le duo Van Dormael et De Mey propose.

De grands solistes, comme la soprano australienne Jessica Pratt qui tient le rôle principal ou encore le ténor américain René Barbera et le baryton-basse Marko Mimica, occupent l’espace sonore pendant que leurs doubles occupent un espace visuel défini et aux inspirations diverses.

Un moment à vivre en direct, accompagné de Nicolas Blanmont, sur Auvio, Musiq3 et La Trois le samedi 28 janvier à 20h et à revoir ensuite dans notre catalogue opéra.