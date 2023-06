Direct – Intempéries : une septantaine d'interventions pour les pompiers de la zone de secours Luxembourg

47 litres au mètre carré tombés en une heure à Ciney, c’est le record de pluviosité cet après-midi, selon les chiffres donnés par le SPW.

Jusqu’à présent, les prévisions alarmistes ne se vérifient pas mais la vigilance reste de mise. La province de Namur vient de repasser en alerte orange, au même stade que la province de Liège.

La province de Luxembourg est repassée en jaune.

Les précipitations les plus intenses étaient attendues entre 14 heures et 17 heures sur le sud et l’est du pays, et cela s’est confirmé. Un couloir d’orages et de fortes précipitations sévit actuellement entre Bastogne et Liège. Il remonte vers le plateau de Herve, le Limbourg et Eupen.

Depuis 13h30, Namur était en alerte rouge, une décision prise en début de matinée et redescendue en orange peu avant 17 heures Les affluents de la Haute-Meuse sont en pré-alerte.

Les pompiers namurois comptent actuellement une trentaine d’interventions pour des caves inondées. Une coulée de boue a perturbé la circulation sur l’E42, à hauteur de Fernelmont, la situation s’est rétablie vers 16h30.

C’est la première fois que ce code est activé depuis les inondations de 2021. Un autre code rouge avait été émis en 2018 lors de la vague de chaleur.

À Liège, comme à Namur, les parcs et jardins sont fermés. L’accès aux zones boisées est déconseillé.

Des mesures préventives ont été prises pour trois barrages réservoirs wallons en raison des pluies à Eupen, la Gileppe et Ry de Rome. "Nous avons augmenté les restitutions à la rivière, de manière à faire de la place pour pouvoir accueillir les potentiels surplus", détaille Sarah Pierre, porte-parole du service public de Wallonie. Mais pas d’inquiétude pour le moment.

Le numéro 1722 est activé. Il peut être appelé en cas de dégâts et si l’intervention des pompiers est nécessaire. Appelez le 112 si des personnes sont en danger.

Suivez, ci-dessous, notre direct consacré aux fortes pluies

et à leurs conséquences.