Direct – Intempéries ce 5 juin 2022 : l’alerte aux orages repasse en jaune sur toutes les provinces, la vigilance reste de mise

Accalmie en fin d’après-midi : l’alerte aux orages de l’Institut royal météorologique repasse en jaune sur toutes les provinces sauf celle de Flandre occidentale qui n’enregistre aucune alerte. Mais la vigilance reste de mise.

L’IRM prévoit ainsi des orages localement "avec de fortes pluies, de la grêle, des rafales de vent, ou des impacts de foudre, pouvant conduire à des problèmes ou des dégâts. Soyez vigilants."

L’alerte orange aux orages avait été donnée sur cinq provinces de Belgique en début d’après-midi : Namur, Liège et Luxembourg côté wallon, Anvers et Limbourg côté flamand. Et ce, jusqu’à 18 heures ce soir. Les provinces de Flandre orientale et occidentale sont quant à elles repassées en code jaune.

Le numéro 1722, pour les interventions non urgentes des pompiers, est activé.

