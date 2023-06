Direct – Intempéries ce 22 juin : l'IRM place la province de Namur en code rouge

Certains sont toujours en train de scruter un ciel sans pluie mais d’autres sont déjà sous les averses, parfois fortes. Le sud et l’est du pays sont principalement concernés par les intempéries. Depuis 9h30, Namur est en alerte rouge. C'est la première fois que ce code est activé depuis les inondations de 2021. Un autre code rouge avait été émis en 2018 lors de la vague de chaleur.

Une cellule de crise est installée par le gouverneur de la province de Namur.

Ce matin, la situation était encore assez calme, les pluies montent lentement vers la Belgique.

Des cumuls locaux supérieurs à 100 mm sur une période de 24h00 ou supérieurs à 60mm en 06h00 de temps sont possibles en raison de la combinaison de fortes pluies et de violents orages. "Ces conditions pourraient également être atteintes sur l'ouest de Liège et une partie du Limbourg mais à plus petite échelle". Les provinces de Liège, de Luxembourg et du Limbourg restent en code orange, souligne l'IRM. Le reste du pays à l'exclusion des deux Flandres est toujours placé en code jaune

Les modèles météo prévoient des chutes de pluie importantes. Il existe un risque de débordements et de ruissellements d’eau lors des importantes précipitations attendues sur le pays jeudi, a prévenu le Service public de Wallonie (SPW). Ce sera particulièrement le cas au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Le 1722 est activé. Il peut être appelé en cas de dégâts et si l’intervention des pompiers est nécessaire. Appelez le 112 si des personnes sont en danger.