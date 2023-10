Direct – Guerre Israël-Gaza : un journaliste de Reuters tué, six autres blessés dont deux de l’AFP

Un journaliste vidéo de Reuters a été tué et six autres journalistes de l’AFP, de Reuters et d’Al-Jazeera ont été blessés vendredi en couvrant la situation dans le sud du Liban, ont annoncé les trois médias.

Un groupe de journalistes de différents médias se trouvaient près du village d’Aalma ech-Chaab, près de la frontière israélienne lorsqu’ils ont été pris dans des bombardements transfrontaliers, a indiqué l’un des deux journalistes blessés de l’AFP. Une source de sécurité libanaise a déclaré à l’AFP que les premiers bombardements israéliens avaient fait suite à une tentative d’infiltration en Israël de Palestiniens du côté libanais de la frontière. "Nous sommes profondément attristés d’apprendre que notre vidéaste, Issam Abdallah, a été tué", a indiqué le communiqué de l’agence de presse Reuters. Il faisait partie d’une équipe de Reuters dans le sud du Liban.

La photographe de l’AFP, Christina Assi, se trouvait dans le secteur avec son collègue journaliste vidéo de l’AFP, Dylan Collins. Tous deux ont été transportés à l’hôpital de Tyr pour y être soignés. Deux autres journalistes de Reuters, "Thaer Al-Sudani et Maher Nazeh ont également été blessés et ont besoin de soins médicaux", a indiqué l’agence Reuters dans son communiqué, ajoutant qu’elle "recherchait d’urgence davantage d’informations".

La chaîne du Qatar Al-Jazeera a indiqué que deux de ses journalistes, Carmen Joukhadar et Elie Brakhya, avaient été blessés, en affirmant que "leur véhicule avait été touché par les bombardements israéliens". "Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu’un groupe de journalistes clairement identifiés ont été tués et blessés alors qu’ils faisaient leur travail", a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l’information à l’AFP.

Suivez notre live consacré à ce conflit ici :