Direct – Guerre Israël-Gaza : plus de 1300 bâtiments détruits à Gaza en une semaine, selon l'ONU

Une semaine après l'attaque sanglante menée samedi par le Hamas, des milliers d'habitants tentaient de fuir la bande de Gaza, noyée sous les frappes israéliennes avant une offensive terrestre attendue sur le territoire palestinien.

Plusieurs "terroristes" ont été tués samedi matin lors d'une tentative d'infiltration en Israël à partir du Liban déjouée par l'armée, a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne.

Un journaliste vidéo de Reuters a été tué et six autres journalistes de l’AFP, de Reuters et d’Al-Jazeera ont été blessés vendredi en couvrant la situation dans le sud du Liban, ont annoncé les trois médias.

Un groupe de journalistes de différents médias se trouvaient près du village d’Aalma ech-Chaab, près de la frontière israélienne lorsqu’ils ont été pris dans des bombardements transfrontaliers, a indiqué l’un des deux journalistes blessés de l’AFP. Une source de sécurité libanaise a déclaré à l’AFP que les premiers bombardements israéliens avaient fait suite à une tentative d’infiltration en Israël de Palestiniens du côté libanais de la frontière. "Nous sommes profondément attristés d’apprendre que notre vidéaste, Issam Abdallah, a été tué", a indiqué le communiqué de l’agence de presse Reuters. Il faisait partie d’une équipe de Reuters dans le sud du Liban.

