Direct – Guerre Israël-Gaza : le premier avion transportant 92 Belges a atterri à l'aéroport de Melsbroek

Plus d'un million de personnes ont été déplacées en une semaine dans la bande de Gaza après des raids destructeurs israéliens et des préparatifs de l'armée en vue d'une probable offensive terrestre contre le Hamas palestinien, responsable de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire d'Israël.

Plus de 1.400 personnes, surtout des civils, dont des enfants, ont été tuées en Israël dans cette attaque déclenchée à l'aube du 7 octobre par des commandos du Hamas, au pouvoir à Gaza, selon un dernier bilan israélien fourni dimanche.

Les autorités du Hamas ont elles aussi annoncé un bilan en hausse, faisant état d'au moins 2670 personnes, dont des centaines d'enfants, tuées dans les frappes de représailles israéliennes qui ont dévasté des quartiers de Gaza.

Quelque 126 personnes ont été enlevées par le Hamas, selon les derniers chiffres fournis par Israël, qui a annoncé avoir retrouvé lors d'incursions dans la bande de Gaza "des cadavres" d'otages. Le Hamas a fait état de 22 otages tués dans les frappes israéliennes.

L'armée israélienne, qui a massé ses troupes le long de sa frontière avec la bande de Gaza, a confirmé qu'elle se préparait à une "prochaine étape" de son opération de représailles, se disant dans l'attente d'une "décision politique".