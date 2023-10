Direct – Guerre Israël-Gaza : le Hamas revendique de nouvelles attaques

Israël a ordonné ce vendredi matin l’évacuation de "tous les civils de Gaza" vers le sud de l’enclave palestinienne au septième jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Une évacuation sous 24 heures. Dans un communiqué, l’armée israélienne appelle à "l’évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs maisons vers le sud pour leur propre sécurité et leur protection et à se déplacer vers la zone au sud du Wadi Gaza", un ruisseau situé au sud de la ville.

Parallèlement, Tsahal a continué toute la journée à déployer des chars d’assaut près de la bande de Gaza en vue d’une opération massive au sol pour "éradiquer" le Hamas, qui contrôle l’enclave palestinienne, densément peuplée.

Le Hamas a rejeté cette évacuation du nord de la bande de Gaza où vivent 1,1 million d’habitants. Le groupe avait dénoncé plus tôt dans la journée l’appel de l’armée israélienne à évacuer la bande de Gaza, sous 24 heures, vers le sud, comme étant de la "propagande".

Depuis le début des hostilités, déclenchées le 7 octobre par les attaques sanglantes des combattants terroristes du Hamas, environ 1300 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes massives lancées en riposte ont fait 1799 morts, dont 583 enfants.

