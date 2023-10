Direct – Guerre Israël-Gaza : le chef de l’ONU appelle à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat"

Une explosion, dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité, a tué ce mardi au moins 200 personnes dans un hôpital de Gaza et provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman, à quelques heures de l’arrivée du président américain Jo Biden dans la région.

Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a accusé Israël d’être à l’origine de cette frappe, que l’armée israélienne a, elle, imputé à un tir de roquette du Jihad islamique, autre groupe armé palestinien, onze jours après le début de la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël. Le Jihad islamique a démenti et accusé lui aussi Israël.

Le tir a suscité de nombreuses condamnations, et des manifestants sont descendus dans les rues à Téhéran, Amman, Istanbul, Tunis, Ankara ou encore Beyrouth, où des heurts ont eu lieu avec la police. A Ramallah, en Cisjordanie occupée, des affrontements ont éclaté mardi soir entre des manifestants appelant au départ du président palestinien Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité.

A la demande de la Russie et des Emirats arabes unis, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra mercredi une réunion d'urgence, et se prononcera juste avant sur une résolution portée par le Brésil pour tenter de trouver une position commune sur le conflit.

Le chef de l'ONU "horrifié"

Le chef de l’ONU Antonio Guterres a appelé mercredi à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" lors d’un discours prononcé à Pékin, face aux représentants de quelque 130 pays au forum des Nouvelles routes de la soie.

Il a dit mercredi être "horrifié" par les centaines de personnes tuées dans la frappe contre l'hôpital de Gaza, déclarant que l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre ne pouvait justifier une "punition collective" de la population.

Antonio Guterres a appelé le Hamas à la libération immédiate et sans conditions des dizaines d’otages enlevés lors de l’incursion sanglante du 7 octobre. Il a aussi demandé à Israël de permettre dès à présent des livraisons sans contraintes d’aides humanitaires à Gaza.

Suivez les derniers événements de la guerre Israël - Gaza dans notre direct ci-dessous :