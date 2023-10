Direct – Guerre Israël-Gaza : l'armée israélienne appelle les Palestiniens à évacuer massivement le nord de la bande de Gaza

Israël a ordonné ce vendredi matin l’évacuation de "tous les civils de Gaza" vers le sud de l’enclave palestinienne au septième jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Dans un communiqué, l’armée israélienne appelle à "l’évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs maisons vers le sud pour leur propre sécurité et leur protection et à se déplacer vers la zone au sud du Wadi Gaza", un ruisseau situé au sud de la ville. "Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu’une autre annonce le permettant sera faite", a ajouté l’armée.

L’annonce de Tsahal confirme les informations reçues un peu plus tôt par l’ONU à propos de l’ordre d’évacuation de 1,1 million de personnes vers le sud de la bande de Gaza dans les 24 heures. Ce jeudi 12 octobre, le chef de l’armée israélienne a déclaré que "l’heure de la guerre" était venue. Parallèlement, Tsahal a continué toute la journée à déployer des chars d’assaut près de la bande de Gaza en vue d’une opération massive au sol pour "éradiquer" le Hamas, qui contrôle l’enclave palestinienne, densément peuplée.

Depuis le début des hostilités, déclenchées le 7 octobre par les attaques sanglantes des combattants terroristes du Hamas, environ 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes massives lancées en riposte ont fait 1417 morts, dont de nombreux civils, selon les autorités locales.

