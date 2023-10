Direct – Guerre Israël-Gaza : l’armée israélienne a décidé de reporter de quelques jours son offensive annoncée dans la bande de Gaza

Israël poursuit dimanche ses préparatifs en vue d'une offensive dans le nord de Gaza, après avoir accordé samedi un délai supplémentaire aux habitants pour évacuer la zone, une semaine après l'attaque sans précédent du Hamas sur son sol.

Israël a riposté à cette attaque menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza, en bombardant massivement ce territoire, d'où des roquettes continuent d'être tirées par le Hamas vers le territoire israélien.

Dans l'attente de son offensive terrestre, l'armée israélienne a appelé vendredi les civils du nord du territoire (1,1 million de personnes sur un total de 2,4 millions d'habitants) à gagner le sud, et les a pressés samedi à ne "pas tarder". Selon un dernier bilan diffusé dimanche par le ministère palestinien de la Santé du Hamas, les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué 2.329 personnes.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a rencontré dimanche à Ryad Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie saoudite, qui a suspendu ses discussions sur une possible normalisation avec Israël en pleine guerre avec le Hamas palestinien.

Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué 2.329 personnes, d'après un dernier bilan diffusé dimanche par le ministère palestinien de la Santé du Hamas, après la multiplication des bombardements sur ce territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste.



